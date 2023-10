GTWC Europe, Altoé porta in pole Ferrari a Zandvoort, 3° posto per la BMW #46 di Valentino Rossi

Prima pole-position stagionale per Giacomo Altoé a Zandvoort dopo un’interessantissima Q2 valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Emil Frey Racing Ferrari #14 comanda la scena con 12 millesimi di scarto su Benjamin Goethe (Garage 59 McLaren #159), in rimonta negli ultimi minuti d’azione.

La pista umida ha caratterizzato il secondo turno contro il cronometro del week-end, molti protagonisti hanno faticato nei primi minuti a trovare il limite nell’impegnativa pista olandese che prima d’oggi non aveva mai accolto la finale del GTWC Europe Sprint Cup.

Il belga Maxime Martin (WRT BMW #46) partirà dalla terza posizione nella race-2 odierna, il compagno d’auto di Valentino Rossi si è collocato davanti a Calan Williams (WRT BMW #30) e Frank Bird (Haupt Racing Team Mercedes #77), padroni in Gold e Silver Cup.

Menzione d’onore anche per Mattia Drudi (Tresor Orange 1 Audi #40), vincitore della sfida di ieri e provvisoriamente leader del campionato con due punti e mezzo di scarto sul russo Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP Mercedes #88). Il romagnolo non è riuscito a fare meglio della nona posizione e dovrà quindi scattare ai margini della Top10 alle spalle della Mercedes #88, fino a Zandvoort sempre in cima al campionato.

Drudi/Feller e Boguslavskiy/Marciello sono attesi a darsi battaglia nei sessanta minuti che caratterizzeranno la seconda prova del week-end, ultima e decisiva competizione valida per il GTWC Europe Sprint Cup 2023.

Foto. LPS