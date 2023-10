F1, cosa è successo a Carlos Sainz: inattesa eliminazione a Lusail, fuori dai top10!

Non propriamente la migliore qualifica dell’anno per la Ferrari e per Carlos Sainz. Il team di Maranello, infatti, ha visto il pilota spagnolo già eliminato nella Q2 del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, mentre Charles Leclerc, in qualche modo, ha potuto issarsi al quinto posto, più per demeriti altrui che per le prestazioni della sua SF-23.

Sul tracciato di Lusail, Max Verstappen ha centrato la migliore prestazione in 1:23.778, distanziando di ben 296 millesimi Lando Norris (poi cancellato) per cui è secondo George Russell a 441. Terza posizione per Oscar Piastri a 450 millesimi (ma a sua volta cancellato il tempo), per cui passa a Lewis Hamilton a 527. Quarto Fernando Alonso a 591, mentre è quinto Charles Leclerc a 646. Solamente 12° Carlos Sainz, mentre è addirittura 13° Sergio Perez che prosegue nella sua crisi tecnica.

Il nativo di Madrid, come detto, ha concluso il suo venerdì in anticipo, già nella Q2. La sensazione che si era già vista anche nella sessione di prove libere del pomeriggio era che il ferrarista oggi non ne avesse, né per contrastare il suo vicino di box né, tantomeno, i primi della classe. Dopo una Q1 tutto sommato regolare, ma non certo scintillante, Carlos Sainz ha mancato il colpo nella seconda manche.

Dopo un primo tentativo contraddistinto da un errore, nel secondo ha provato a recuperare il tempo perso, ma non è andato oltre la 12a posizione, alle spalle anche di Yuki Tsunoda. Dopo i fasti di Singapore, lo spagnolo sembra avere un po’ tirato il freno a mano. Poco brillante a Suzuka e, come si è visto oggi, indietro anche in Qatar. Domani avrà modo di rifarsi con la giornata dedicata alla Sprint Race, dato che sa già che domenica dovrà vivere una gara “lunga” scattando dalla sesta fila. Con una SF-23 così, non è certo un biglietto da visita incoraggiante.

Foto: LaPresse