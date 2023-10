F1, doccia fredda per la Ferrari in Qatar: deciso passo indietro, McLaren e Mercedes sono davanti

Dopo gli evidenti progressi messi in mostra tra Monza, Singapore e Suzuka, arriva un brusco passo indietro per la Ferrari al termine del venerdì di Lusail. La Scuderia di Maranello si è rivelata infatti probabilmente la quinta forza in campo nelle qualifiche per il Gran Premio del Qatar 2023, valido per il diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il primo campanello d’allarme si è materializzato già in Q2, con Carlos Sainz solo 12° ed escluso dai dieci protagonisti del Q3. Charles Leclerc è stato complessivamente più competitivo e costante del suo compagno di squadra per tutta la giornata, commettendo però a sua volta tanti errori e guidando sempre al limite nel tentativo di domare una SF-23 particolarmente instabile nelle curve veloci del circuito asiatico.

Il monegasco della Rossa non ha brillato in Q3, accusando un gap di oltre sei decimi dalla pole position della Red Bull di Max Verstappen e pagando dazio anche rispetto alle Mercedes, alle McLaren e all’Aston Martin di Fernando Alonso sul piano della performance pura. Lando Norris e Oscar Piastri sono però caduti nella trappola dei track limits, perdendo i loro migliori tempi e scivolando alle spalle di Charles.

In questo modo Leclerc si è ritrovato quinto e potrà dunque partire in terza fila sul lato pulito della griglia domenica in gara. Le prospettive però non sono esaltanti, considerando il potenziale espresso oggi dalla Ferrari e la probabile rimonta delle McLaren e della Red Bull di Sergio Perez. Si profila un weekend in salita per il Cavallino Rampante, chiamato a limitare i danni rispetto a Mercedes in ottica secondo posto nel Mondiale costruttori.

Foto: Lapresse