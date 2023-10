Pattinaggio artistico: che rimonta per Rizzo! L’azzurro 3° a Skate Canada grazie a un grande libero

Si chiude con un risultato pazzesco Skate Canada 2023, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Dopo il grande risultato di Beccari-Guarise nelle coppie Matteo Rizzo ha infatti centrato un incredibile terzo posto in occasione della gara maschile, compiendo una super rimonta dall’ottava casella grazie a un segmento più lungo d’altissimo profilo. Sale dunque a quattro il numero di podi raggiunti in carriera dal pattinatore nella rassegna itinerante.

Partito nel primo gruppo di lavoro, complice la prestazione incolore dello short, l’allievo seguito da Ondrej Hotarek ha subito ingranato il quadruplo toeloop e il quadruplo loop, elementi che hanno preceduto il triplo flip agganciato ad euler/triplo salchow e il triplo lutz combinato con il doppio toeloop. Nella seconda metà, dunque in zona bonus, il nativo di Roma ha poi raccolto poi punti preziosissimi sciorinando due tripli axel, di cui uno in sequenza con il doppio axel, oltre che un triplo lutz, guadagnando 171.02 (90.14, 80.88) per 246.01.

Come già capitato anche in passato dunque l’atleta delle Fiamme Azzurre ha sfruttato i suoi principali punti di forza, la qualità e pulizia, facendo perno sulla pressione e sugli errori dei contendenti per la top 3, tutti puntualmente arrivati. Il Vice Campione del Mondo Junhwan Cha, secondo nel corto, si è dovuto ad esempio accontentare addirittura della nona piazza dopo un libero costellato da ben tre cadute che hanno inchiodato il suo punteggio a 130.43 (57.21, 77.72) per 216.51, mentre Kazuki Tomono è scivolato dalla terza alla quarta posizione con 245.01.

Sota Yamamoto, seppur realizzando il terzo libero del lotto, ha invece vinto la gara con 168.86 (86.04, 83.82) per 258.42 proponendo tre quadrupli (un salchow e due toeloop) e da due tripli axel, di cui uno eseguito con caduta . Si è posizionato infine al al posto d’onore con 177.09 (96.40, 83.49) per 257.89 Kao Miura, bravo a riprendersi dopo un segmento breve incolore grazie a un free composto da un layout speculare a quello del primo classificato, caduta nell’axel compresa.

La prossima settimana il conto dei podi degli azzurri impegnati del Grand Prix potrebbe aumentare ancora, complice la presenza di Sara Conti-Niccolò Macii e Charléne Guignard-Marco Fabbri. A questi si aggiunge anche Nikolaj Memola, capace di strappare risultati importanti.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: LaPresse