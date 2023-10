Golf, Schmid e Winther allungano ad un round dal termine dell’Andalucia Masters

I golfisti del DP World Tour viaggiano spediti verso la conclusione del consueto appuntamento settimanale. Siamo giunti infatti ad un solo round dal termine dell’Andalucia Masters (montepremi 3,75 milioni di dollari), evento nato nel 2010 in sostituzione del più datato Volvo Masters. Al comando troviamo una coppia che sembra voler provare l’allungo decisivo.

Il duo di testa è composto dal tedesco Matti Schmid e dal danese Jeff Winther. Entrambi viaggiano appaiati con lo score di -14 (202 colpi) e vantano due lunghezze di margine sullo spagnolo Adrian Otaegui. Il combattivo padrone di casa venderà cara la pelle nel round domenicale essendo alla ricerca del back-to-back dopo il successo colto nella passata edizione.

Sul percorso par 72 del Real Club de Golf Sotogrande in quarta posizione con il punteggio di -11 troviamo il francese Jeong weon Ko, seguito ad una lunghezza di distanza dall’inglese Richard Mansell, dal tedesco Nick Bachem e dal polacco Adrian Meronk. Quest’ultimo risale ben 15 posizioni grazie ad una tornata da -6. Ottava piazza in coabitazione con -9 per il sudafricano Louis De Jager e per lo spagnolo Adri Arnaus. L’iberico è il migliore di giornata a margine del sensazionale -7 siglato quest’oggi che gli consente di fare un balzo di 35 posizioni.

-8 e top ten chiusa infine dall’olandese Will Besseling, dal danese Thorbjorn Olesen, dall’inglese Dan Bradbury, dal francese Victor Perez e dal finlandese Tapio Pulkkanen. Nulla da fare per Francesco Molinari. Il torinese, unico rappresentante italiano ad aver superato il taglio, incappa in una giornata no crollando al 64° posto con lo score complessivo di +1. Domani spazio all’ultimo e decisivo round con Schmid e Winther che duelleranno per il successo, ma dovranno contenere i possibili rientri degli inseguitori.

