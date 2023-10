Golf: Sami Välimäki beffa Jorge Campillo al playoff del Qatar Masters 2023, 21° Edoardo Molinari

Si chiude il Qatar Masters 2023 sponsorizzato da Commercial Bank, dopo tante problematiche legate al tempo ballerino. Rimonta vincente per Sami Välimäki: il finlandese, dopo aver terminato le 18 buche a pari score con lo spagnolo Jorge Campillo (-18 per entrambi), sale di quell’unica posizione, rispetto a ieri, sufficiente a garantirgli la seconda vittoria sul DP World Tour dopo quella dell’Oman Open 2020.

67 67 67 69 il punteggio con il quale il nativo di Nokia (sì, la città dov’è nata la popolare multinazionale delle telecomunicazioni) riesce a portare a casa una bella gioia a livello personale. Decisivo il playoff con birdie alla buca 18.

In terza posizione chiudono l’altro spagnolo Nacho Elvira e lo scozzese Scott Jamieson, entrambi a -16, mentre Jordan Smith, quinto, è il primo degli inglesi, a quota -15. Storica top ten per Joshua Greenville-Wood, passato sotto bandiera degli Emirati Arabi Uniti da poche settimane e capace di terminare a -14 assieme a uno dei vincitori della Ryder Cup, lo scozzese Robert MacIntyre, e allo spagnolo Santiago Tarrio.

I migliori giri di giornata, però, sono opera dell’altro inglese Aaron Rai e del veterano danese Thorbjørn Olesen: per loro -6 (come pure per l’olandese Wil Besseling, 21°, e l’inglese Andy Sullivan, 36°). La nona posizione da essi occupata a -13 è in compagnia di Matt Wallace (con lui sono tre inglesi in top ten), dell’USA Sean Crocker, dell’australiano Jason Scrivener e del ventenne di Belfast Tom McKibbin.

Chiude 21° Edoardo Molinari, che con il suo -3 di giornata conferma un torneo tutto sommato di buon livello, mentre incappa in una giornata no Guido Migliozzi (-1), al quale tocca il 59° posto dopo il +4 odierno.

Foto: Andre61 / Shutterstock.com