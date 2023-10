Golf, Jorge Campillo irrompe al comando del Qatar Masters. Arretra Edoardo Molinari

I golfisti del DP World Tour portano quasi a compimento il tour de force previsto per quest’oggi. L’oscurità è infatti sopraggiunta quando mancavano ben poche buche per completare il terzo round. Jorge Campillo guida la classifica ad una giornata dal termine del Qatar Masters (montepremi 3,75 milioni di dollari).

Lo spagnolo vola al comando con lo score di -16 grazie ad un fruttuoso sabato da -6. L’iberico domani dovrà chiudere l’ultima buca del terzo round, e partirà con una lunghezza di margine sul finlandese Sami Valimaki. Terzo posto con lo score di -14 per lo scozzese Robert Macintyre, che tuttavia è stato costretto a fermarsi alla buca 16. Classifica ancora cortissima con 15 golfisti racchiusi in soli sei colpi.

Sul percorso par 72 del Doha Golf Club (Qatar) in quarta posizione con il punteggio di -13 troviamo lo spagnolo Nacho Elvira, lo scozzese Scott Jamieson, l’americano Sean Crocker ed il sudafricano Thomas Aiken (17 buche). Chiudono infine la top ten all’ottavo posto con -11 gli inglesi Jordan Smith e Matt Wallace, il finlandese Tapio Pulkkanen, lo scozzese Ewen Ferguson (17), l’australiano Daniel Hillier (15), ed il nordirlandese Tom McKibbin. Quest’ultimo è il migliore di giornata grazie al -7 che gli consente di recuperare ben 30 posizioni.

Tornata interlocutoria per Edoardo Molinari, che perde il treno dei migliori a causa di un giro alla pari con il par. Il piemontese si trova in 24esima posizione con lo score di -7. Par anche per Guido Migliozzi, che resta dunque a -5. Domani spazio all’ultimo e decisivo round che decreterà il vincitore del penultimo atto della stagione del circuito del Vecchio Continente.

