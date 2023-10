Golf, PGA Tour: tre uomini al comando dello Shriners Children’s Open a 18 buche dal termine

La tavola è apparecchiata per un finale spettacolare e tesissimo allo Shriners Children’s Open 2023, torneo che fa parte del programma autunnale della FedEx Cup sul PGA Tour. Quando mancano infatti solo le ultime 18 buche è l’equilibrio a fare da padrone ai piani alti della graduatoria.

Tre gli uomini che guidano la classifica con il punteggio di -15: resiste in testa lo statunitense Lanto Griffin, autore di un giro solido condito da tre birdie e senza alcun bogey; la leadership è però ora condivisa con il sudcoreano Tom Kim, vincitore dello scorso anno e con il canadese Adam Hadwin.

Il giovane sudcoreano ha scalato ben 25 posizioni con un incredibile round da 62 colpi con cui ha pareggiato il miglior punteggio sul giro della settimana. Sulla sua carta odierna ben 9 birdie ed un eagle alla 9 insieme a due bogey. Appena peggio di lui ha fatto il canadese, autore di un round da 63 colpi senza alcuna sbavatura con cui ha recuperato 19 posizioni.

La lotta per il successo non si ferma però al terzetto di testa: ad un solo colpo di distanza troviamo infatti un altro terzetto, curiosamente anch’esso composto da un sudcoreano, un canadese ed un giocatore a stelle e strisce. Si tratta, nell’ordine, di S.H. Kim, Taylor Pendrith e Vince Whaley.

In grande risalita anche l’inglese Callum Tarren, anche lui autore di un giro in 62 colpi, ed il californiano Isaiah Salinda, che ha girato invece in 63 colpi. Il loro punteggio recita ora -13 e la posizione è la settima, condivisa ad un giro dal termine con il canadese Adam Svensson e lo statunitense JT Poston, unico tra i citati ad aver perso posizioni (3) rispetto a ieri.

Foto: LaPresse