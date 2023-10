Golf, PGA Tour: Tom Kim non stecca e si conferma campione dello Shriners Children’s Open

I golfisti del PGA Tour si mettono alle spalle una nuova intensa settimana di gioco chiudendo l’ultimo serrato round dello Shriners Children’S Open 2023 (montepremi 8,4 milioni di dollari). L’evento nato nel 1983 all’origine di disputava sulla lunghezza di 5 tornate, per poi cambiare alle 72 buche nel 2004. Al termine di un equilibrato fine settimana trionfa Tom Kim, che bissa il successo del 2022.

Il sudcoreano non stecca archiviando l’ultimo round con un solido -5 che gli consente di arrotondare il suo score complessivo a -20 (264 colpi). L’asiatico chiude con un colpo di margine sul canadese Adam Hadwin e due sullo svedese Alex Noren, sugli americani Eric Cole e J.T. Poston, ed infine sull’altro canadese Taylor Pendrith.

Sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) chiudono la top ten in settima posizione con il punteggio di -17 l’australiano Cam Davis, il sudcoreano K.H. Lee e gli statunitensi Chesson Hadley, Beau Hossler, Isala Salinda e Joel Dahmen. Classifica finale cortissima con oltre 20 golfisti racchiusi in un fazzoletto di 5 colpi. Finale in crescendo per Ludvig Aberg. Lo svedese, protagonista della recente Ryder Cup, sigla un sontuoso -9 risalendo fino al 13° posto con -16.

Per Kim, ventunenne di Seoul, il successo colto a Las Vegas è il terzo della sua giovanissima carriera da professionista dopo Wyndham Championship 2022 e per l’appunto Shriners Children’s Open 2022. Il calendario del PGA Tour proseguirà giovedì con lo ZOZO Championship (montepremi 8,5 milioni di dollari).

