Golf, PGA Tour: si vola a Las Vegas per lo Shriners Children’s Open. Tom Kim e Ludvig Åberg tra gli uomini più attesi

Continua il programma autunnale sul PGA Tour che, archiviato il Sanderson Farms Championship in Mississippi, si sposta a Las Vegas per lo Shriners Children’s Open. Nato nel 1983 e giunto alla sua quarantesima edizione, dal 2007 l’evento è organizzato dalla Shriners Hospital for Children, che è l’unione di 22 strutture no profit a livello medico nell’America del Nord, attiva da oltre un secolo.

Lo scorso anno sul percorso del TPC at Summerlin il sudcoreano Tom Kim vinceva il suo secondo titolo sul PGA Tour, diventando il secondo giocatore più giovane di sempre a vincere due tornei, dietro solo a Ralph Guldahl (1931). Kim torna quest’anno al Sanderson Farms Championship al termine di una stagione meno esaltante della precedente ma che l’ha visto costantemente ad alti livelli.

Altro giovane giocatore da tenere d’occhio sarà lo svedese Ludvig Åberg, uno dei protagonisti della vittoria europea all’ultima Ryder Cup. Tra i potenziali protagonisti anche un altro sudcoreano come Si Woo Kim e l’argentino Emiliano Grillo. Motivo di interesse in questo finale di stagione anche la corsa alle posizioni dalla 51 alla 60 della FedEx Cup, le quali daranno diritto a partecipare all’AT&T Pebble Beach Pro-Am ed al Genesis Invitational del prossimo anno. Da segnalare anche la presenza di Lexi Thompson, 11 volte vincitrice sull’LPGA Tour, sul tee di partenza grazie ad una “sponsor exemption”.

Il percorso del TPC at Summerlin è un par-71 di 7.243 yards. Fu aperto trent’anni fa, su disegno di Bobby Weed ed è proprio qui che, 26 anni fa, Tiger Woods conquistava la sua prima vittoria sul PGA Tour. Come molti dei tracciati della città di Las Vegas, appare come un’imponente oasi verde nel mezzo del deserto e dei canyon.

Foto: LaPresse