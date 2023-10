Golf, PGA Tour: Champ e Griffin guidano lo Shriners Children’s Open al giro di boa. Lexi Thompson non supera il taglio

Secondo giro in archivio sul percorso del TPC Summerlin di Las Vegas, Nevada, per quanto riguarda lo Shriners Children’s Open 2023, torneo che fa parte del programma autunnale di questa stagione di FedEx Cup. Un secondo round che, tra rimonte e crolli, vede due uomini comandare la classifica: Cameron Champ e Lanto Griffin.

La coppia di statunitensi, peraltro entrambi californiani, guida il leaderboard col punteggio di -12. Già molto ben piazzati in classifica dopo le prime 18 buche, entrambi sono stati capaci di dare continuità e precisione al proprio gioco. Per Champ una carta da 67 colpi con 7 birdie e 3 bogey, per Griffin un 66 condito da 6 birdie (di cui cinque consecutivi tra buca 9 e buca 13) ed un solo bogey.

Terzo posto in solitaria per lo svedese Henrik Norlander, in grado di scalare 9 posizioni e di portarsi a -11. Per lui sei birdie, un bogey ed un eagle alla 18 in un giro da 64 colpi, miglior punteggio della giornata. Due i giocatori appaiati in quarta posizione a -10: si tratta del canadese Nick Taylor e dello statunitense J.T. Poston.

Da segnalare le 24 posizioni recuperate dal sudcoreano K.H. Lee, in grado di salire in sesta piazza a -9 grazie al suo giro in 64, e le 31 piazze scalate da Chesson Hadley, salito in 11a posizione a -8. Nonostante un ottimo giro in 69 colpi, è sfuggita l’impresa a Lexi Thompson, che non è riuscita a diventare la prima donna a superare un taglio in un torneo “maschile” dal 1945. Con lei rimangono fuori dal weekend anche nomi importanti come quello di Emiliano Grillo, di Si Woo Kim o di Tom Hoge.

Foto: LaPresse