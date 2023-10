Golf: finalmente Morikawa! Digiuno interrotto allo Zozo Championship 2023

Collin Morikawa torna, a quasi due anni dall’ultima vittoria, ad alzare le braccia al cielo per un titolo sul circuito professionistico. Lo fa in Giappone, allo Zozo Championship 2023, del quale è vincitore con lo score di -14 (64 73 66 63). Dalla prefettura di Chiba riparte, così, la sua corsa alla vetta della graduatoria mondiale: per il momento riguadagna a sufficienza da essere, dalla giornata di domani, al 13° posto. Memorabile il suo ultimo giro odierno, un -7 con soli birdie impreziosito dall’ultimo, proprio alla 18, a titolo di sigillo definitivo.

Nulla da fare per i suoi avversari, a partire da Eric Cole e Beau Hossler, che si fermano al pari con il par e si trovano così enormemente distanziati, a -8. Quarti a -7 sia Robby Shelton che il primo dei giapponesi, Ryo Ishikawa.

Da rimarcare proprio l’ottimo torneo dei padroni di casa in linea generale, con il sesto posto a -4 di Kensei Hirata e Ryo Hisatsune accanto a J.J. Spaun e all’australiano Min Woo Lee. Soprattutto per Hirata questo è il coronamento di un’ottima stagione sul tour giapponese, nel quale ha colto due vittorie e diversi altri risultati di rilievo.

Tra i decimi, infine, l’argentino Emiliano Grillo e Justin Suh. Per l’ex numero uno del ranking mondiale amateur (mai però arrivato alle stesse vette da pro) giornata no da +4 per chiudere a -5: era il leader entrando nella domenica. Restano appena fuori dalla top ten sia il sudcoreano Sungjae Im che l’australiano Cam Davis, entrambi al 12° posto a -4.

