Ginnastica artistica, Mondiali 2023: startlist e ordini di rotazione della finale all-around maschile, ci sono 2 italiani

La Finale del concorso generale individuale maschile (all-around) dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica 2023 andrà in scena oggi (giovedì 4 ottobre, dalle ore 19.30). Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) si preannuncia grande spettacolo, i migliori 24 atleti lotteranno per le medaglie.

Il grande favorito della vigilia è il giapponese Daiki Hashimoto. Il Campione Olimpico e del Mondo aveva chiuso alle spalle di due connazionali nel turno di qualifica e non avrebbe avuto diritto di partecipare a questo atto conclusivo in virtù della regola dei passaporti, ma la sua Federazione ha deciso di inserirlo in startlist al posto di Kazuma Kaya.

Il nipponico se la dovrà vedere con il connazionale Kenta Chiba e con i britannici James Hall e Jake Jarman, senza però sottovalutare lo statunitense Frederick Richard e il kazako Milad Karimi. Attenzione ai possibili inserimenti dell’americano Asher Hong, del cinese Wei Sun, dell’ucraino Illia Kovtun. L’Italia si affiderà a Yumin Abbadini e Mario Macchiati, che è stato preferito rispetto a Lorenzo Minh Casali (il marchigiano si era qualificato domenica pomeriggio).

Foto: Lapresse