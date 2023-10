Ginnastica artistica, Mondiali 2023: startlist e ordini di rotazione della finale a squadre femminile, l’Italia apre a trave

La Finale a Squadre femminile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica andrà in scena oggi (mercoledì 4 ottobre, dalle ore 19.30). Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) si preannuncia grande spettacolo, le migliori otto formazioni del Pianeta lotteranno per le medaglie. Verrà adottata la severa formula tipica degli atti conclusivi del team event: 5-3-3, ovvero ogni compagine schiera cinque atlete, tre salgono su ogni attrezzo e tutti i punteggi vengono considerati, non sono concessi scarti e dunque ogni errore può costare caro.

Gli USA di Simone Biles sono i naturali favoriti della vigilia. Le Campionesse del Mondo cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, sembra impensabile l’assalto da parte delle squadre avversarie. La Gran Bretagna di Jessica Gadirova è la candidata per l’argento, ma le Campionesse d’Europa dovranno fare i conti con il Brasile di Rebeca Andrade, con la Cina granitica tra parallele e trave e anche con l’Italia.

La nostra Nazionale ha chiuso il turno preliminare al quinto posto e proverà a cercare il grande colpaccio dopo il bronzo del 2019 e il quinto posto dell’anno scorso, quando sarebbe bastata una caduta in meno per salire sul podio. Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli e Arianna Belardelli hanno tutti i mezzi per provarci, con la consapevolezza che servirà una gara perfetta magari accompagnata da qualche sbavatura delle avversarie.

Andrà seguita con grande attenzione la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos, mentre Olanda e Giappone appaiono più indietro nelle gerarchie della vigilia. USA e Gran Bretagna scatteranno al volteggio, Brasile e Cina alle parallele asimmetriche, Italia e Olanda alla trave, Giappone e Francia al corpo libero. Di seguito gli ordini di rotazione della Finale a Squadre femminile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi