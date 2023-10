Ginnastica artistica, Mondiali 2023: ordini di rotazione delle qualificazioni femminili, Italia in apertura. C’Ã¨ Simone Biles

L’Italia farà il proprio esordio ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica nella giornata di domenica 1° ottobre (ore 16.00), scendendo in pedana ad Anversa (Belgio) per prendere parte alle qualificazioni femminili. Le vice campionesse d’Europa sono state inserite nella prima suddivisione, dunque entreranno in gara al buio e senza i riferimenti delle avversarie. Saranno proprio le azzurre a fare da apripista, l’obiettivo è quello di staccare il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 (nove pass in palio escludendo le già ammesse USA, Gran Bretagna e Canada).

Le Fate inizieranno al volteggio. Si gareggerà con la formula del 5-4-3: cinque atleti a disposizione, quattro saliranno sugli attrezzi, i migliori tre punteggi verranno presi in considerazione per la classifica generale. Alice D’Amato, Manila Esposito ed Elisa Iorio saranno le tre generaliste. La genovese avrà i gradi di capitana, è reduce dal bronzo agli Europei e dal trionfo agli Assoluti.

Angela Andreoli si è presentata ad Anversa in condizioni fisiche non impeccabili, ma ha recuperato e dunque verrà schierata tra parallele e trave. La bresciana si dividerà gli esercizi con l’esordiente Arianna Belardelli, che sarà impegnata al volteggio e al corpo libero. Ci sarà anche Simone Biles, impegnata su tutti gli attrezzi nella seconda suddivisione. Di seguito la formazione dell’Italia per le qualifiche femminili dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica e gli ordini di rotazione per le qualifiche.

FORMAZIONE ITALIA QUALIFICHE MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

VOLTEGGIO: Esposito, D’Amato, Iorio, Belardelli.

PARALLELE ASIMMETRICHE: Iorio, Esposito, D’Amato, Andreoli.

TRAVE: Iorio, Esposito, D’Amato, Andreoli.

CORPO LIBERO: Esposito, D’Amato, Iorio, Belardelli.

