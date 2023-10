Ginnastica artistica, Matteo Levantesi 7° alle parallele: unico italiano nelle specialità ai Mondiali, vince Dauser

Matteo Levantesi si era qualificato con il settimo punteggio alla Finale di Specialità alle parallele pari dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L’azzurro non si è accontentato soltanto di partecipare all’atto conclusivo, ma ha tentato il tutto per tutto per provare ad agguantare il risultato di lusso allo Sportpaleis di Anversa (Belgio).

Il 26enne marchigiano ha purtroppo commesso alcune sbavature su delle verticali e alcuni elementi non sono stati impeccabili, poi il vistoso passo in avanti in uscita lo ha definitivamente tolto dalla lotta per il piazzamento da sballo. Il nostro portacolori, Campione d’Europa con la squadra in primavera e ottavo con i propri compagni nel team event iridato, ha chiuso al settimo posto con il punteggio complessivo di 13.866 (6.4 il D Score, 7.466 per l’esecuzione).

Si trattava della prima finale iridata per Matteo Levantesi, che si era già tolto lo sfizio agli Europei 2022 e che era l’unico italiano ammesso alle Finali di Specialità di questi Mondiali. Conquistare una medaglia sarebbe comunque stato molto complicato considerando la prova inscenata dagli uomini che sono poi saliti sul podio nella Città dei Diamanti. Il tedesco Lukas Dauser ha trionfato con un mastodontico 15.400 (6.6 la nota di partenza): il 30enne ha scalato un gradino rispetto al secondo posto dei Mondiali 2022 e delle Olimpiadi di Tokyo 2020, mettendosi al collo una sacrosanta medaglia d’oro.

Alle sue spalle si sono piazzati il cinese Cong Shi (15.066, 6.3) e il giapponese Kaito Sugimoto (15.000, 6.3), entrambi con ampio margine nei confronti del giapponese Kazuma Kaya (14.733) e dell’ucraino Illia Kovtun (14.633). Levantesi ha chiuso tra gli statunitensi Asher Hong (14.466) e Yul Moldauer (13.133).

Foto: LiveMedia/Filippo Tomasi