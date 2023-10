Football americano, nella Week5 della NFL prosegue il percorso netto di Eagles e 49ers, vincono Chiefs e Dolphins

La quinta settimana della NFL 2023-2024 ha visto la conferma di due squadre ancora imbattute, diverse prestazioni di livello, nonché cadute rovinose e inattese. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio come sono andate le cose nel weekend della NFL.

Nella AFC importante successo per 27-20 dei Kansas City Chiefs in casa dei Minnesota Vikings per salire 4-1. Stesso record per i Miami Dolphins che tornano alla vittoria (31-16) demolendo i New York Giants. Nello scontro interno alla AFC North, i Pittsburgh Steelers piegano 17-10 i Baltimore Ravens e ora entrambe sono appaiate con 3-2. Nel match giocato a Londra (nello stadio del Tottenham) i Jacksonville Jaguars hanno la meglio 25-20 sui Buffalo Bills e li raggiungono sul 3-2.

Nella NFC prosegue il cammino dominante di San Francisco 49ers (schiantati i Dallas Cowboys 42-10) e Philadelphia Eagles (23-14 in casa dei Los Angeles Rams). Tra le inseguitrici si segnalano le vittorie dei New Orleans Saints (34-0 ai New England Patriots) per salire 3-2 mentre i Detroit Lions volano sul 4-1 e distruggono 42-24 i derelitti (e ancora senza vittorie) Carolina Panthers.

I RISULTATI DELLA WEEK5 DELLA NFL

Washington Commanders (2-3) – Chicago Bears (1-4): 20-40

Buffalo Bills (3-2) – Jacksonville Jaguars (3-2): 20-25 giocata a Londra

Atlanta Falcons (3-2) – Houston Texans (2-3): 21-19

Detroit Lions (4-1) – Carolina Panthers (0-5): 42-24

Indianapolis Colts (3-2) – Tennessee Titans (2-3): 23-16

Miami Dolphins (4-1) – New York Giants (1-4): 31-16

New England Patriots (1-4) – New Orleans Saints (3-2): 0-34

Pittsburgh Steelers (3-2) – Baltimore Ravens (3-2): 17-10

Los Angeles Rams (2-3) – Philadelphia Eagles (5-0): 14-23

Arizona Cardinals (1-4) – Cincinnati Bengals (2-3)_ 20-34

Denver Broncos (1-4) – New York Jets (2-3): 21-31

Minnesota Vikings (1-4) – Kansas City Chiefs (4-1): 20-27

San Francisco 49ers (5-0) – Dallas Cowboys (3-2): 42-10

Las Vegas Raiders (1-3) – Green Bay Packers (2-2): questa notte

Squadre in bye: Cleveland Browns, Los Angeles Chargers, Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers.

Foto: shutterstock