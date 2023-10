Football americano, nella week 6 della NFL cadono Eagles e 49ers: non ci sono più squadre imbattute!

La sesta settimana della NFL 2023-2024 è stata una di quelle che non sono passate inosservate. Per prima cosa non ci sono più squadre imbattute, mentre ne rimane una con la casella delle vittorie ancora vuota. Cadono diverse big, mentre le sorprese non sono mancate, come le conferme importanti. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio come sono andate le cose nella week 6.

Nella AFC prosegue la corsa dei Kansas City Chiefs che superano senza problemi 19-8 i Denver Broncos e salgono 5-1. Stesso record per i Miami Dolphins che impiegano un po’ per ingranare contro i Carolina Panthers (ora 0-6) poi chiudono in scioltezza 42-21 con un attacco inarrestabile. Vittoria per i Baltimore Ravens che salgono 4-2 piegando 24-16 a Londra i Tennessee Titans, quindi si portano sul 4-2 anche i Jacksonville Jaguars che dominano lo scontro interno alla AFC South con gli Indianapolis Colts, ed i Buffalo Bills che soffrono più del dovuto, ma hanno la meglio dei derelitti New York Giants.

Nella NFC arrivano le grandi sorprese. Cadono le uniche due squadre ancora imbattute. I Philadelphia Eagles finiscono ko in casa dei New York Jets per 20-14, mentre i San Francisco 49ers (che perdono per infortunio Deebo Samuel e McCaffrey nel corso del match) cadono in casa dei Cleveland Browns 19-17. A quota 5-1 arrivano di prepotenza anche i Detroit Lions che schiantano a domicilio i Tampa Bay Buccaneers (20-6) e proseguono nel loro migliore inizio di stagione dell’ultimo decennio. Sconfitte per le inseguitrici: New Orleans Saints (a Houston) e Seattle Seahawks (a Cincinnati).

I RISULTATI DELLA WEEK6 DELLA NFL

Tennessee Titans (2-4) – Baltimore Ravens (4-2): 16-24 a Londra

Atlanta Falcons (3-3) – Washington Commanders (3-3): 16-24

Chicago Bears (1-5) – Minnesota Vikings (2-4): 16-19

Cincinnati Bengals (3-3) – Seattle Seahawks (3-2): 17-13

Cleveland Browns (3-2) – San Francisco 49ers (5-0): 19-17

Miami Dolphins (5-1) – Carolina Panthers (0-6): 42-21

Jacksonville Jaguars (4-2) – Indianapolis Colts (3-3): 37-20

Houston Texans (3-3) – New Orleans Saints (3-3): 20-13

Las Vegas Raiders (3-3) – New England Patriots (1-5): 21-17

Los Angeles Rams (3-3) – Arizona Cardinals (1-5): 26-9

New York Jets (3-3) – Philadelphia Eagles (5-1): 20-14

Tampa Bay Buccaneers (3-2) – Detroit Lions (5-1): 6-20

Buffalo Bills (4-2) – New York Giants (1-5): 14-9

Los Angeles Chargers (2-2) – Dallas Cowboys (3-2): questa notte.

Squadre in bye: Green Bay Packers e Pittsburgh Steelers.

Foto: Alena Veasey / Shutterstock.com