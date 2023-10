Fantacalcio, possibili scommesse e rivelazioni nona giornata (21-23 ottobre): chi può regalare bonus inattesi

Riprende il campionato di Serie A, e di conseguenza anche il fantacalcio. Nona giornata che ci regala alcuni incroci interessanti; andiamo dunque a vedere quali possono essere le sorprese per il fantasy game più appassionante sul suolo italiano.

DIFENSORI

L’infortunio di Dodò gli ha spalancato le porte della titolarità, il posticipo con l’Empoli potrebbe essere la giornata giusta per il primo bonus, leggero o pesante che sia, per Michael Kayode della Fiorentina. La Salernitana è alla prima con Inzaghi in panchina e ha una squadra in crisi come il Cagliari avanti, chance per Mazzocchi che potrebbe sfoderare la prima grande prestazione. La doppietta in Nazionale potrebbe aver sbloccato sotto porta a Benjamin Pavard: può essere pericoloso sui calci piazzati.

CENTROCAMPISTI

Una partita, un gol: Reinier punta al posto da titolare e vuole confermarsi dopo il gol con il Verona, dategli fiducia con il Bologna. Malinovskyi potrebbe partire titolare domenica pomeriggio e di fronte avrà l’Atalanta ed il suo ex allenatore Gasperini: dente avvelenato? Possibile, puntiamo sul gol dell’ex. Per il terzo nome, un giocatore che finora ha entusiasmato i tecnici, ma ben poco i fantacalcisti: Tijjiani Reijnders. Potrebbe essere un uomo dalle occasioni importanti.

ATTACCANTI

In questo caso non c’è un passato condiviso, ma Duvan Zapata è stato vicino all’Inter in estate prima di accasarsi al Toro, proverà a farsi rimpiangere dai nerazzurri. Settimane complicate per Zito Luvumbo, che ha affrontato un po’ di acciacchi, ma dovrebbe essere a disposizione di Ranieri: la sua velocità può fare a fette la difesa della Salernitana che deve registrare i nuovi meccanismi difensivi. Nome jolly, Samuel Vignato del Monza, che potrebbe tenere ancora in panchina il Papu Gomez: il match con la Roma è difficile, ma i giallorossi sono parecchio incerottati.

Foto: LaPresse