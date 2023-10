F1, Max Verstappen: “Una vittoria molto complicata, ho avuto problemi ai freni”

E’ sempre lui, Max Verstappen, a vincere in questo Mondiale 2023 di F1. Il pilota olandese della Red Bull, festeggiato in Qatar il suo terzo titolo consecutivo, ha bissato la vittoria della Sprint Race ad Austin (Stati Uniti) e si è imposto nel GP odierno a precedere la Mercedes di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris.

Non è stata una gara facile per Max, costretto a rimontare dopo che le qualifiche del venerdì lo avevano relegato in sesta posizione. Mettendo a segno alcuni sorpassi di pregevolissima fattura, il neerlandese si è andato a prendere il successo anche in Texas, dando conferma del suo status di leader assoluto della categoria, cogliendo la 50ª vittoria in carriera nel Circus.

Fuori dal podio le Ferrari: il monegasco Charles Leclerc, che partiva dalla pole-position, ha tentato la carta dell’unica sosta, ma non ha un funzionato e il sesto posto lo sta a dimostrare, mentre l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz ha terminato in quarta piazza.

“Partivamo dal sesto posto in griglia, non è stata una gara facile perché ho avuto problemi con i freni e le gomme. Questo mi ha complicato tutto. Sono quindi molto contento di aver vinto per via di queste criticità. 50 vittorie? Incredibile questo risultato, sono molto fiero e continuerò a spingere per cercare di migliorare ancora“, le impressioni a caldo di Verstappen.

