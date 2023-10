F1, Verstappen svetta nelle prove libere ad Austin. Leclerc replica con la Ferrari negli USA, Sainz 8°

Sul circuito di Austin si è aperto il GP degli USA 2023, tappa del Mondiale F1. I piloti si sono scaldati nell’unica sessione di prove libere che caratterizza questo fine settimana e hanno cercato di sfruttare al meglio i 60 minuti a disposizione per testare il tracciato texano, inseguendo il miglior feeling con le proprie monoposto. Il weekend entrerà poi nel vivo alle ore 23.00 con le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della gara di domenica, mentre domani andranno in scena Sprint Shootout e Sprint Race.

Nei primi tre quarti d’ora le macchine sono scese in pista con gomme medie e dure, cercando di capire il passo gara e la durata degli pneumatici: Red Bull sempre avvantaggiata rispetto a Mercedes e Ferrari, che si è un po’ nascosta con la hard e Sainz si è lamentato per dei saltellamenti della sua monoposto quando viaggiava ad alta velocità. Negli ultimi quindici minuti abbiamo assistito a una serie di giri veloci con l’impiego delle mescole morbide.

Max Verstappen ha firmato il miglior tempo come da pronostico della vigilia. Il fresco Campione del Mondo ha timbrato un rilevante 1:35.912 e si candida per la pole position. L’alfiere della Red Bull si è lasciato alle spalle un positivo Charles Leclerc, secondo con un ritardo di 0.156. Il pilota della Ferrari ha interpretato un giro eccellente e ha dimostrato di poter dire la sua in terra americana, soprattutto sul giro secco. Lewis Hamilton ha convinto per tutta la sessione e con le rosse ha poi saputo chiudere in terza posizione (a 0.281), precedendo l’altra Red Bull di Sergio Perez (quarto a 0.300).

Carlos Sainz è ottavo con la seconda Ferrari a 0.621, preceduto dalla Mercedes di George Russell (sesto a 0.562) e dalla Williams di Alexander Albon (settimo a 0.580). Sorprendente quinta piazza per Kevin Magnussen con la Haas (a 0.560). Giro secco complicato per la McLaren (Lando Norris 15mo, Oscar Piastri 19mo) e per la Aston Martin (Fernando Alonso 18mo e Lance Stroll 20mo).

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP USA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:35.912 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.156 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.281 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.300 4

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.560 4

6 George RUSSELL Mercedes+0.562 4

7 Alexander ALBON Williams+0.580 4

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.621 3

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.790 4

10 Pierre GASLY Alpine+0.793 4

11 Logan SARGEANT Williams+1.075 4

12 Esteban OCON Alpine+1.154 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.192 3

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.240 3

15 Lando NORRIS McLaren+1.344 3

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.506 4

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.605 3

18 Fernando ALONSO Aston Martin+1.928 3

19 Oscar PIASTRI McLaren+2.508 3

20 Lance STROLL Aston Martin+4.028 1

Foto: Lapresse