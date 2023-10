LIVE F1, GP USA 2023 in DIRETTA: la Ferrari cerca risposte nelle prove libere ad Austin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione weekend – Programma odierno in tv e streaming

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio degli Stati Uniti 2023, valevole come diciottesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Venerdì subito importante dunque al Circuit of the Americas di Austin, con in palio la pole position per la gara della domenica.

Viene riproposto infatti il nuovo format del fine settimana con la Sprint, che assegnerà dunque un massimo di 8 punti extra (al vincitore della mini-gara del sabato) iridati. Con Red Bull e Max Verstappen ad aver già festeggiato la certezza aritmetica dei titoli costruttori e piloti, nelle prossime settimane resta da definire il podio di entrambi i campionati.

Sergio Perez è in affanno ma può gestire un margine di 30 punti su Lewis Hamilton e 41 su Fernando Alonso per arrivare secondo e completare la doppietta Red Bull, mentre nella graduatoria riservata alle scuderie Mercedes deve difendere un vantaggio di 28 punti sulla Ferrari per conservare la piazza d’onore alle spalle del Drink Team. Da monitorare anche la risalita della McLaren, quinta a -11 dall’Aston Martin e a -79 dal terzo posto della Rossa.

Si parte alle ore 19.30 italiane con il semaforo verde dell’unica sessione di prove libere del weekend in Texas, mentre le qualifiche del Gran Premio USA 2023 scatteranno alle 23.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

