F1 su TV8, programma GP Messico 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

La Formula 1 è in procinto di vivere uno degli eventi più calienti della propria stagione. Poco importa che non vi sia più alcun titolo iridato in palio. Domenica 29 ottobre si correrà il Gran Premio di Città del Messico, dove l’atmosfera è sempre calorosa e rinfrancante. Due le ragioni alle fondamenta di questa dinamica.

La prima è rappresentata dal grande entusiasmo del pubblico messicano, da sempre appassionato alla F1 ed estremamente coinvolto quando qualche compatriota recita da protagonista, come sta succedendo con Sergio Perez nell’epoca corrente. In secondo luogo non bisogna dimenticare come si corra sostanzialmente in concomitanza con El Dia de Muertos, una festività particolarmente sentita nella nazione centroamericana.

A proposito, dopo la pandemia l’appuntamento ha cambiato denominazione, abbandonando la classica dicitura di “GP del Messico” per tramutarsi in “GP di Città del Messico”. La ragione è prettamente formale, essendo legata al fatto che il governo centrale ha smesso di sostenere finanziariamente la corsa, lasciando l’incombenza alla municipalità della capitale. Sia esso “de México” o “de la Ciudad de México” la sostanza non cambia, la gara è sempre la stessa! Come seguirla in TV?

F1 – PROGRAMMA GP MESSICO 2023

VENERDÌ 27 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 20.30-21.30, Prove libere 1

Ore 0.00-1.00, Prove libere 2

SABATO 28 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 19.30-20.30 Prove libere 3

Ore 23.00, Qualifiche

DOMENICA 29 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 21.00, GARA

F1 – GP MESSICO 2023 IN TV

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente in diretta sia le qualifiche che la gara. L’evento messicano è l’ultimo per i quali, nel corso del 2023, è prevista copertura gratuita live. Non verranno però proposte le prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Città del Messico sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara. Sky Sport F1 (207) proporrà anche svariati programmi di approfondimento. Per i possessori di Sky Q, la diretta integrale potrà essere garantita anche da Sky Sport 4K (213), salvo differenti esigenze editoriali. Inoltre il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre qualifiche e gara.

STREAMING – L’appuntamento centroamericano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la diretta di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio di Città del Messico, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 28 OTTOBRE

Ore 23.00 – Qualifiche, Diretta

DOMENICA 29 OTTOBRE

Ore 21.00 – Gran Premio, Diretta

Foto: La Presse