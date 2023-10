F1 su TV8, GP USA 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

È già giornata di qualifiche per la Formula 1, che anticipa al venerdì la sessione necessaria a determinare la griglia di partenza del Gran Premio degli Stati Uniti programmato per domenica. La giornata di sabato è difatti dedicata alla Sprint race, dunque bisogna “portarsi avanti” con le tempistiche.

PRECEDENTI AUSTIN – In passato, Austin era un tracciato dove le pole position arrivavano in sequenza. Sebastian Vettel, Nico Rosberg e Lewis Hamilton hanno tutti inanellato almeno due migliori prestazione in qualifica consecutive. Il vento è cambiato nelle ultime tre edizioni, nelle quali si sono visti tre pole-sitter differenti (Valtteri Bottas, Max Verstappen e Carlos Sainz).

STAGIONE CORRENTE – Gran parte delle pole position del 2023 sono state appannaggio di Max Verstappen, scattato davanti a tutti per 10 volte (Bahrain, Australia, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Gran Bretagna, Olanda, Giappone, Qatar). Abbiamo poi, a quota 2, Sergio Perez (Arabia Saudita, Miami), Charles Leclerc (Azerbaigian, Belgio) e Carlos Sainz (Monza, Singapore). Infine, a 1, c’è Lewis Hamilton (Ungheria). Cosa succederà oggi? Per scoprirlo bisognerà seguire le qualifiche in TV. Come?

F1 – GP USA 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) e quello sportivo-generalista Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta integrale delle qualifiche. Il turno di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti sarà proposto solo sul canale 207. I possessori di Sky Q potranno godersi la medesima programmazione anche su Sky Sport 4K (213), salvo differenti scelte editoriali ed esigenze di palinsesto.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita le qualifiche . Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta dell’appuntamento texano. Non sarà altresì proposta in alcun modo la sessione di prove libere.

STREAMING – L’evento di Austin potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita delle qualifiche.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio degli Stati Uniti.

PROGRAMMA TV8 GP USA F1 OGGI

SABATO 21 OTTOBRE

0.30-1.45, Differita Qualifiche

Essendo programmata dopo la mezzanotte, la differita delle qualifiche sarà formalmente nella giornata di sabato.

Le qualifiche saranno eccezionalmente trasmesse in replica su TV8 anche sabato 21, alle ore 22.00.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP USA 2023

VENERDI’ 20 OTTOBRE

19.30-20.30, PROVE LIBERE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

23.00, QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP USA 2023

Le qualifiche saranno ritrasmesse più volte in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari programmati nella giornata di sabato sono: 2.00, 4.45, 8.00, 11.30, 14.15, 17.30.

