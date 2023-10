F1, risultati e classifica FP3 GP Messico 2023: Verstappen in testa, le Ferrari si nascondono

Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del Messico 2023, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Città del Messico. Il Campione del Mondo ha confermato di essere il grande favorito della vigilia e ha stampato un perentorio 1:17.887, lanciandosi con grande ottimismo verso le qualifiche di questa sera. Il pilota della Red Bull ha preceduto di 70 millesimi il sorprendente Alexander Albon al volante della sua Williams e di 0.139 il compagno di squadra Sergio Perez.

Quarta piazza per George Russell con la Mercedes a 0.361, davanti alla McLaren di Oscar Piastri, alla Alfa Romeo di Valtteri Bottas e alla AlphaTauri di Yuki Tsunoda. Le Ferrari si sono nascoste: Charles Leclerc non è andato oltre il 13mo posto a 1.083, Carlos Sainz si è fermato in 15ma piazza a 1.406. Di seguito i risultato e la classifica delle prove libere 3 del GP del Messico 2023.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP MESSICO F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.887 3

2 Alexander ALBON Williams+0.070 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.139 3

4 George RUSSELL Mercedes+0.361 4

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.505 4

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.550 4

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.563 6

8 Lando NORRIS McLaren+0.593 4

9 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.612 4

10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.635 6

11 Logan SARGEANT Williams+0.831 4

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.030 4

13 Charles LECLERC Ferrari+1.083 5

14 Lance STROLL Aston Martin+1.207 5

15 Carlos SAINZ Ferrari+1.406 7

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.433 3

17 Fernando ALONSO Aston Martin+1.584 5

18 Pierre GASLY Alpine+1.622 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.686 2

20 Esteban OCON Alpine+1.952 4

Foto: Photo LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI