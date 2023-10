F1, Verstappen in vetta anche nella FP3 in Messico davanti ad un super Albon. Ferrari bloccate dal traffico

Max Verstappen continua a dettare legge in quel di Mexico City e, dopo aver firmato il miglior tempo nelle due sessioni del venerdì, si conferma il più veloce in assoluto anche nel terzo turno di prove libere del Gran Premio del Messico 2023, valevole come diciannovesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno.

1’17″887 il crono di riferimento siglato dall’olandese della Red Bull nella simulazione di qualifica con gomme soft, in cui ha fatto la differenza nel T1 e nel T3 senza brillare particolarmente nel settore centrale forse anche a causa del traffico. Il tre volte campione iridato ha preceduto di soli 70 millesimi la Williams di un fantastico Alex Albon, in grande spolvero almeno sul giro secco nel circuito intitolato ai fratelli Rodriguez.

Buone sensazioni in casa Red Bull anche per il beniamino locale Sergio Perez, terzo a 139 millesimi dal compagno di squadra ed in crescita sessione dopo sessione davanti al pubblico di casa. Quarta piazza a 361 millesimi per la Mercedes di George Russell, mentre sale a mezzo secondo il gap per la McLaren di Oscar Piastri (5° a 0.505 con il secondo tentativo di time-attack).

Tutti molto ravvicinati fino alla decima posizione, con Valtteri Bottas 6° sull’Alfa Romeo davanti a Yuki Tsunoda (sconta penalità per il cambio motore e partirà in fondo), a Lando Norris sulla McLaren, a Daniel Ricciardo sull’AlphaTauri e a Lewis Hamilton sulla Mercedes. Fuori dalla top10 i ferraristi, penalizzati dal traffico nel momento dei time-attack a fine sessione: 13° Charles Leclerc a 1.083 e 15° Carlos Sainz a 1.406 dimostrando però un buon ritmo nel long-run.

CLASSIFICA FP3 GP MESSICO F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.887 3

2 Alexander ALBON Williams+0.070 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.139 3

4 George RUSSELL Mercedes+0.361 4

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.505 4

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.550 4

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.563 6

8 Lando NORRIS McLaren+0.593 4

9 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.612 4

10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.635 6

11 Logan SARGEANT Williams+0.831 4

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.030 4

13 Charles LECLERC Ferrari+1.083 5

14 Lance STROLL Aston Martin+1.207 5

15 Carlos SAINZ Ferrari+1.406 7

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.433 3

17 Fernando ALONSO Aston Martin+1.584 5

18 Pierre GASLY Alpine+1.622 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.686 2

20 Esteban OCON Alpine+1.952 4

Foto: Lapresse