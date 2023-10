F1, Red Bull: tensioni fra Christian Horner ed Helmut Marko? La situazione

Entrambi i campionati iridati in bacheca e una parte finale di Mondiale 2023 di F1 da affrontare, come sempre, da assoluti dominatori, eppure le cose in casa Red Bull sembrano aver preso una brutta piega. Secondo quanto riportato dai media britannici negli scorsi giorni infatti, il team principal Christian Horner e il superconsulente Helmut Marko sarebbero ai ferri corti.

Una situazione spigolosa, che ha generato pressione intorno alla scuderia anglo-austriaca, tanto che lo stesso Christian Horner è intervenuto sul The Mirror per spiegare il momento: “Il mio rapporto con Helmut risale al 1996, quando per la prima volta ho acquistato da lui il rimorchio per partecipare al campionato di Formula 3000″.

“In seguito ho gareggiato contro il suo team e poi, quando era responsabile dei piloti junior alla Red Bull, ho messo sotto contratto quei piloti in Formula 3000 e ho vinto il campionato. In seguito a ciò, mi ha raccomandato e mi ha offerto l’opportunità in Red Bull, di fronte a Dietrich Mateschitz”.

Poi aggiunge: “Senza Helmut, non sarei nella posizione in cui mi trovo oggi. Come per i giovani piloti a cui ha dato un’opportunità, l’ha data anche a me. Abbiamo sempre avuto un rapporto molto forte e aperto. Certo, ogni tanto ci sono cose su cui non siamo d’accordo, ma credo che sia una cosa sana”.

Infine in un discorso articolato, Christian Horner ha specificato, smentendo tensioni, che comunque ognuno ha il suo ruolo dirigenziale: “Parliamo regolarmente di tutti gli aspetti. Per Helmut è un po’ diverso da come era prima dopo la scomparsa del suo amico e collega Dietrich, ma ha ancora un ruolo molto prezioso all’interno della squadra. Non c’è assolutamente nessuna intenzione o desiderio da parte mia, o di chiunque all’interno della squadra, di vedere questo cambiamento”.

“Finché vorrà continuare, non vedo alcun cambiamento nel nostro modo di lavorare. Per qualsiasi decisione importante, ci consultiamo, che si tratti di piloti o di decisioni strategiche. È una partnership che funziona da moltissimi anni. Ognuno ha il suo ruolo e la sua funzione”.

Foto: Lapresse