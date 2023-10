Italia-Brasile volley oggi in tv: a che ora inizia, dove vederla, programma Preolimpico, streaming, formazioni

Si gioca oggi, domenica 8 ottobre alle ore 15.00, Italia-Brasile, match valido per il settimo ed ultimo turno del torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Una delle grandi classiche della pallavolo moderna andrà in scena in una sorta di spareggio per strappare il pass per la prossima manifestazione a cinque cerchi (ma attenzione al possibile inserimento di Cuba).

Simone Giannelli e compagni, reduci dalla pesante sconfitta contro i cubani, devono puntare necessariamente ad un successo per qualificarsi direttamente, senza dover passare dal “paracadute” del ranking, dove comunque l’Italia è in ottima posizione. Una sfida dunque dal grande fascino che metterà di fronte due formazioni di grande livello, seppur lontane in questo torneo dai loro standard di eccellenza.

Di seguito il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, match valido per il torneo preolimpico di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) mentre la diretta streaming sarà fornita da Sky Go, NOW, Volleyball World Tv. Noi di OA Sport vi offriremo la consueta DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE PREOLIMPICO VOLLEY

Domenica 8 ottobre

Ore 15.00 Italia vs Brasile – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201)

ITALIA-BRASILE PREOLIMPICO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI SESTETTI ITALIA-IRAN

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Sanguinetti, Balaso.

BRASILE: Bruninho-Darlan, Lucarelli-Honorato, Lucas-Flavio, Thales.

Foto: FIVB