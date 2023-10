F1, McLaren in grande spolvero nel giorno della festa di Verstappen a Lusail

Nel giorno della festa di Max Verstappen, terzo titolo mondiale consecutivo per lui e sempre più faro di questa era della F1, la McLaren si è confermata in grande forma. La scuderia di Woking, con l’introduzione della nuova versione della propria vettura da Silverstone, ha dato una svolta notevolissima alla stagione e la vittoria del debuttante Oscar Piastri e il podio di Lando Norris nella Sprint Race odierna a Lusail (Qatar) non sono affatto casuali.

Nei fatti, il progetto della MCL60 ha avuto un impulso decisivo dall’appuntamento di casa dove Norris ottenne un brillante secondo posto, replicando la piazza d’onore in Ungheria, Singapore e in Giappone, mentre Piastri ha colto il suo primo podio a Suzuka e oggi si è aggiudicato la Sprint qatariana.

Una macchina rinata grazie a un intervento profondo nell’aerodinamica, rendendo la vettura particolarmente efficiente soprattutto sui tracciati dotati di curvoni veloci, come la citata Suzuka e la stessa Lusail, laddove la precisione sull’anteriore e la capacità di generare carico sono componenti fondamentali per estrarre la prestazione.

Un aspetto che deve far pensare chi non è Red Bull. Se è vero che il team anglo-austriaco pare avere un vantaggio considerevole, l’ascesa della McLaren è tale che in vista dell’anno prossimo altri team come Ferrari e Mercedes dovranno preoccuparsi, tenuto presente che anche il duo di piloti (Norris e Piastri) sia di alto livello.

Foto: LaPresse