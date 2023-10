Perché è stato penalizzato Charles Leclerc e come cambia la classifica della Ferrari nella Sprint Race a Lusail

Sabato da dimenticare a Lusail per la Ferrari ed in particolare per Charles Leclerc, che chiude addirittura fuori dalla zona punti nella Sprint del Gran Premio del Qatar 2023, diciassettesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. In realtà il monegasco della Rossa ha tagliato il traguardo fisicamente in settima posizione, rimediando successivamente una penalità dal Collegio dei Commissari.

Il nativo del Principato, proprio come il suo compagno di squadra Carlos Sainz, ha disputato una mini-gara (da 19 giri) tutta all’attacco nelle fasi iniziali grazie alla scelta della gomma soft, per poi sprofondare progressivamente con il passare dei chilometri pagando dazio rispetto alle macchine che montavano gli pneumatici a mescola media.

Leclerc è stato però un po’ troppo impreciso nella guida durante la Sprint per quanto riguarda i limiti della pista, andando fuori dal tracciato in quattro occasioni (senza essere spinto da altri piloti in duello) e facendo scattare automaticamente la sanzione. Gli Steward, dopo aver analizzato tutti i dati a disposizione, hanno deciso quindi di aggiungere 5″ al tempo finale di Charles facendolo retrocedere dal settimo al tredicesimo posto.

Stessa penalità anche al canadese dell’Aston Martin Lance Stroll, che ha superato i track limits cinque volte dovendo scontare a sua volta 5″ da aggiungere al suo crono conclusivo. Il compagno di Alonso era comunque già fuori dalla zona punti ed è semplicemente sceso dal 13° al 15° posto.

Foto: Lapresse