F1, George Russell: “Complimenti a Oscar Piastri per la vittoria. Noi dobbiamo crescere in vista del 2024”

George Russell conclude al quarto posto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Lusail il pilota del team Mercedes ha provato in ogni modo a vincere la gara sfruttando le gomme soft, ma con il passare dei giri le medie hanno fatto il vuoto e l’inglese si è fermato ai piedi del podio.

La vittoria è andata al rookie australiano Oscar Piastri che ha dominato la scena precedendo Max Verstappen per 1.8 secondi, con l’olandese che si è laureato per la terza volta campione del mondo. Il podio è stato completato da Lando Norris a 8.4 (dopo una gara in rimonta per colpa di una pessima partenza) che ha preceduto George Russell a 11.0 e Lewis Hamilton a 17.3, quindi sesto Carlos Sainz a 18.8 e Charles Leclerc a 19.8.

Al termine della gara qatariota, il pilota classe 1998 ha voluto rendere omaggio a Oscar Piastri: “Non sono certo sorpreso per la sua vittoria. Oscar è sempre stato forte. Io l’ho seguito sin dai tempi della F2 e F3 e se vinci in quelle categorie non puoi che essere un grande pilota. Sta facendo un grande lavoro e l’ha confermato anche oggi”. (Fonte Sky Sport).

Ultima battuta sul team Mercedes in generale: “Penso che dobbiamo guardarci allo specchio e migliorare il nostro livello in vista del prossimo anno. Queste ultime gare dovranno darci la spinta per crescere ancora”.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI