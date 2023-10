F1, Max Verstappen: “La manovra su Leclerc in partenza è stata al limite, domani sarà diverso dalla terza fila”

Max Verstappen sfrutta al meglio la prima posizione in griglia e domina la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti 2023, valido come diciottesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull è stato perfetto sin dalla partenza, difendendo la pole con grande aggressività sull’attacco della Ferrari di Charles Leclerc al via per poi rifilare distacchi abissali alla concorrenza nella gara breve del COTA.

“ La mia manovra su Leclerc in partenza è stata al limite, ma c’era tanto spazio verso curva 1 e questo sicuramente aiuta. Dopodiché abbiamo potuto fare la nostra gara sul passo. Io poi mi sono divertito alla fine, spingendo un po’ di più”, le prime dichiarazioni a caldo del tre volte campione iridato nell’immediato post-Sprint Race di Austin in Texas.

Sul confronto diretto con il grande rivale della Mercedes nelle prime fasi: “Per qualche giro ho avuto Hamilton sotto il secondo, quindi ho dovuto un po’ controllare nelle zone di frenata. Il DRS in rettilineo è piuttosto potente. Una volta che sono uscito dalla zona DRS abbiamo impostato il nostro ritmo e il passo della macchina oggi era molto buono”.

Sulle prospettive in vista della gara domenicale, in cui dovrà rimontare dalla terza fila: “Domani partendo dal sesto posto sarà molto diverso rispetto a oggi. Ma renderà la gara interessante, speriamo di poterci divertire con qualche sorpasso in pista domani. Ovviamente vogliamo vincere. C’è sempre più pubblico ogni anno qui, è bellissimo”

