F1, Lewis Hamilton: “Ottimo secondo posto, il ritmo di Verstappen al momento è incontrastabile”

Lewis Hamilton festeggia la sua seconda posizione al termine della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas il pilota inglese ha fatto il massimo possibile, ovvero vincere la gara “degli altri”.

Davanti a tutti, infatti, per l’ennesima volta abbiamo visto Max Verstappen. Il pilota del team Red Bull ha rifilato distacchi clamorosi a tutti, addirittura 9 secondi proprio al “Re Nero” che ha avuto il merito di sopravanzare Charles Leclerc in curva 1 al via, per gestire al meglio la sua piazza d’onore.

Al termine della prova su distanza di 100 chilometri il sette volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito. “Chiudo una gara divertente. Al via ho messo in scena una bella battaglia con Charles Leclerc, quindi ho provato ad avvicinarmi a Verstappen, ma il suo ritmo attualmente è incontrastabile”.

Il pilota inglese prosegue nel suo racconto. “Sono contento della mia prestazione, ci siamo avvicinati un po’ alle Red Bull. Cosa mi aspetto dalla gara lunga di domani? Sarà interessante vedere Verstappen partire dietro di noi in sesta posizione. Conoscendolo, sarà pronto a insidiarci dopo poco”.

Foto: LaPresse