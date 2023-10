F1, Charles Leclerc: “Verstappen e Hamilton più forti di noi sul passo, dobbiamo fare meglio per vincere domani”

Niente impresa per Charles Leclerc nella Sprint di Austin valevole per il Gran Premio degli Stati Uniti 2023, diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari, autore della pole position nelle qualifiche del venerdì e secondo nella Sprint Shootout, si è dovuto accontentare della terza piazza nella mini-gara del sabato in Texas alle spalle della Red Bull di Max Verstappen e della Mercedes di Lewis Hamilton.

“C’era la possibilità e lo spazio per attaccare Max in curva 1, dovevo provare. Lui ovviamente si è difeso al limite e ho perso una posizione da Lewis. Loro sono più forti di noi sul passo gara, dobbiamo lavorare per capire cosa possiamo fare meglio domani”, racconta il portacolori della Scuderia di Maranello subito dopo i 19 giri della Sprint Race texana.

Il nativo del Principato pensa già alla gara domenicale, in cui scatterà dalla pole position con Verstappen che dovrà invece recuperare dalla sesta posizione. A preoccupare in casa Ferrari è però il calo prestazionale di Leclerc nella seconda parte della Sprint nonostante l’utilizzo delle gomme medie. Dall’altro lato del box infatti Carlos Sainz è stato l’unico della griglia a provare l’azzardo delle soft.

“Abbiamo parecchi dati da analizzare, visto che avevamo due strategie diverse con le due vetture. Questo potrà aiutarci un po’ perché sappiamo come si comporteranno le soft in ottica di domani. Speriamo di poter sfruttare questo vantaggio per cercare di vincere domani”, conclude Charles.

Foto: Lapresse