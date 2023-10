F1, Lando Norris: “Ottimo passo, risultato che va oltre le aspettative”

Lando Norris ha centrato un’ottima terza posizione in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1 2023. Sul tracciato di Austin infatti il pilota della McLaren ha dimostrato di avere un ottimo passo, trovandosi in testa per la prima parte di gara e cedendo poi il passo a Max Verstappen e Lewis Hamilton con un gap di +10.730 rispetto all’olandese.

Una volta arrivato al parco chiuso il britannico ha commentato la sua prestazione, facendo perno proprio sul grande lavoro compiuto insieme al suo team: “All’inizio essendo in testa ho potuto controllare abbastanza; è stata una bella gara, sono contento. Sapevamo che oggi avremmo avuto difficoltà con il degrado, abbiamo avuto comunque un buono passo. Stiamo proseguendo bene e ci vuole ancora qualcosa in più per vincere“.

Norris ha quindi proseguito parlando del sorpasso di Hamilton: “Ho provato a contenere Lewis in curva 1, ma non ho potuto fare niente. Ho cercato di fare la mia gara e di spingere e gestire con le gomme, è molto difficile fare le due cose insieme. Su una pista fredda saremmo stati più favoriti. Salire sul podio è un risultato che va oltre le aspettative“.

Foto: Live Photo Sport