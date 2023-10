F1, incredibile Fernando Alonso. Nel 2023 vanta più ingressi nel Q3 di Sergio Perez e Lance Stroll messi assieme!

Fra le tante singolari dinamiche che troppo spesso passano ingiustamente sottotraccia proposte dalla Formula Uno, ve n’è una talmente eclatante da non poter essere sottolineata. Quanto sta per essere esposto potrà sembrare incredibile, ma è reale. Fernando Alonso, da solo, ha guadagnato più accessi al Q3 di quanti ne hanno ottenuti Lance Stroll e Sergio Perez messi assieme!

La situazione è stata partorita dall’esito del venerdì di Lusail, dove il quarantunenne spagnolo ha partecipato alla fase decisiva delle qualifiche per la 17ma volta su altrettanti GP. Viceversa, il canadese e il messicano sono stati eliminati rispettivamente nel Q1 e nel Q2. Dunque, se Nando vanta 17 presenze nel Q3, Lance è fermo a 7 e Checo a 9. La matematica non è un’opinione, 7+9 fa 16!

Il confronto è impietoso. Che il veterano iberico sovrastasse lo sventurato compagno di squadra era prevedibile; forse non in questi termini, però. Stroll non era partito male, ma la luce si è progressivamente affievolita, fino a spegnersi del tutto. Il raffronto con Perez, poi, è crudele. L’Aston Martin sarà anche una buona monoposto, ma non vale certo la stratosferica Red Bull di cui è dotato l’esperto pilota di Guadalajara. Dati che dimostrano quanto sia brillante la stagione dell’asturiano e quanto, al contempo, sia complicata quella dei due americani (non nel senso di statunitensi, bensì del continente dove si correrà nel prossimo mese).

Non succederà mai, ma quanto sarebbe bello rivedere Alonso su una vettura di primo piano? Quanto sarebbe intrigante osservarlo impegnato, a parità di macchina, contro Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris o Lewis Hamilton? Probabilmente il confronto diretto, soprattutto con chi ha 16 o 18 anni meno di lui, lo perderebbe. Però di quanto? Giusto per togliersi la curiosità, per soddisfare uno sfizio partorito da quel dato di cui sopra, ennesima testimonianza del sopraffino talento di chi, probabilmente, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, nonostante due Mondiali li abbia vinti!

Foto: La Presse