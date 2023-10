Kimi Antonelli conquista il titolo della Formula Regional 2023: un pilota italiano che fa sognare

Una vittoria in grande stile. Kimi Antonelli ha dominato ieri gara-2 sul tracciato di Zandvoort, nei Paesi Bassi, e si laureato campione della Formula Regional European Championship. In una giornata resa particolarmente complicata dal meteo, il giovanissimo pilota nostrano ha saputo far valere le proprie qualità, producendosi in una grande rimonta dall’ottava posizione.

Grazie al podio del sabato e al successo descritto, Antonelli ha avuto la matematica certezza di essere il n.1 della categoria. Il modo in cui ha conseguito questo risultato non fa che avvalorare i discorsi che già da qualche tempo si stanno facendo sul classe 2006 bolognese.

CHI È KIMI ANTONELLI?

Parliamo di un racing driver di grande talento, figlio di Marco Antonelli, pilota automobilistico e proprietario del team AKM Motorsport, squadra militante in diversi campionati GT e in F4 italiana. Nonostante la giovanissima età, Kimi ha già quattro titoli di campionati in bacheca: due vittorie nel 2022 in Formula 4 ADAC e Formula 4 italiana; l’affermazione in Formula Regional Middle East e il successo di ieri nella Formula Regional con due gare d’anticipo.

Un pilota le cui capacità non sono certo passate inosservate e non è un caso che Antonelli sia membro del Mercedes Junior Team. Toto Wolff, infatti, si è mosso per tempo, mettendo sotto contratto il ragazzino e si sta adoperando per farlo crescere costantemente. In vista del 2024 si parla addirittura di un passaggio in F2 nel Team Prema, saltando lo step della F3. A questo proposito non ci sono notizie ufficiali, ma Wolff ha ribadito più volte di tenere i piedi ben piantati a terra per non mettere troppe pressioni a Kimi, il cui talento è indiscutibile.

Foto: LiveMedia/Marc De Mattia/DPPI