F1, Helmut Marko allontana Sergio Perez dalla Red Bull

Titolo di coda per Sergio Perez in Red Bull? Lo scopriremo. Di sicuro c’è che il pilota messicano stia vivendo una crisi molto evidente nel Mondiale di F1, dominato dal suo compagno di squadra, Max Verstappen. Le vittorie in successione dell’olandese sono andate spesso a compensare le controprestazioni di Checo, che dal GP di Miami non è più riuscito a esprimersi al meglio delle proprie possibilità.

I continui errori nel corso delle qualifiche e delle gare hanno posto l’accento sulla situazione vissuta da Perez a Milton Keynes e parlare di un appiedamento non è certo una cosa fuori dal mondo. Con la solita schiettezza, nell’intervista rilasciata a OE24, Helmut Marko si è pronunciato sulla posizione del messicano in squadra.

“Perez sta subendo la stessa situazione di Gasly nel 2019 e il suo confronto con Max Verstappen è davvero impietoso. Credo che Sergio abbia bisogno di cambiare clima e squadra, ma vedremo cosa succederà nelle prossime due gare“, le parole del consulente della Red Bull, che quindi non lascia troppo spazio a una possibile permanenza del racing driver.

Vedremo a questo punto se nei prossimi GP, a completamento del campionato, vi sarà una reazione. In caso contrario, Red Bull potrebbe pensare di dare una chance a Liam Lawson, che in AlphaTauri ha messo in mostra qualità di non poco conto.

Foto: LaPresse