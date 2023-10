F1, GP USA 2023: numeri, statistiche, curiosità. Ad Austin, Lewis Hamilton è “Black Magic”!

Per la Formula Uno inizia la parte conclusiva della stagione, sancita dalla “Tournée americana”. Nell’arco di cinque settimane si disputeranno la bellezza di quattro gare fra America Settentrionale e Latina. Questa fase parte dal Texas, dove domenica 22 ottobre andrà in scena il Gran Premio degli Stati Uniti, ospitato per l’undicesima volta consecutiva dall’autodromo di Austin, divenuto ormai la casa dell’appuntamento.

Il tema dei GP iridati in terra Stars&Stripes è un autentico ginepraio. Necessiterebbe di un “bugiardino” dedicato solo per spiegare nel dettaglio tutte le sfaccettature del tema! Però, se guardiamo esclusivamente al Gran Premio degli Stati Uniti propriamente detto, allora si noterà come sia stato corso 15 volte a Watkins Glen (New York), 10 ad Austin (Texas), 8 a Indianapolis (Indiana), 3 a Phoenix (Arizona), 1 a Sebring (Florida) e 1 a Riverside (California).

Insomma, il Circuit of the Americas è ormai diventato uno dei più utilizzati per l’organizzazione del GP degli Usa. Anzi, si propone per tramutarsi nel palcoscenico privilegiato dell’evento. Più che comprensibile, considerato come lo scopo per il quale è stato edificato è proprio quello di fornire alla ‘Terra dei liberi e casa dei coraggiosi’ un autodromo dagli standard elevatissimi, sia in termini di sicurezza che di strutture di supporto. D’altronde, negli Stati Uniti piste bellissime non vengono mai utilizzate dalle categorie di matrice europea perché considerate “spartane”…

VITTORIE

Metà delle gare disputate ad Austin è stata appannaggio di Lewis Hamilton, impostosi 5 volte (2012, 2014, 2015, 2016, 2017). Peraltro il britannico ha festeggiato proprio in Texas la conquista matematica di due titoli iridati, ovverosia il terzo (2015) e il sesto (2019).

Gli altri successi al Circuit of the Americas sono andati a Sebastian Vettel (2013), Kimi Räikkönen (2018), Valtteri Bottas (2019) e Max Verstappen (2021, 2022). Dunque, sono tre gli uomini attualmente in attività ad aver già primeggiato nel contesto texano.

Sul fronte delle squadre, comanda la Mercedes con 5 affermazioni (2014, 2015, 2016, 2017, 2019), seguita dalla Red Bull a 3 (2013, 2021, 2022). Le Frecce d’Argento e il Drink Team hanno lasciato le briciole alle rivali, poiché hanno saputo spezzare il duopolio solo McLaren (2012) e Ferrari (2018).

POLE POSITION

In tema di pole position, è sempre Lewis Hamilton a menare le danze, seppur in maniera meno marcata. Il britannico è partito davanti a tutti in 3 occasioni (2016, 2017, 2018).

In precedenza Sebastian Vettel (2012, 2013) e Nico Rosberg (2014, 2015) avevano bissato una miglior performance in qualifica. Successivamente, i più rapidi sul giro secco sono stati Valtteri Bottas (2019), Max Verstappen (2021) e Carlos Sainz Jr. (2022).

Ragionando sui team, invece, abbiamo ben 6 pole position Mercedes (peraltro consecutive, dal 2014 al 2019) a cui se ne sommano 3 di Red Bull e 1 di Ferrari.

PODI

Sul fronte dei podi, infine, la graduatoria è comandata da Lewis Hamilton, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 9 volte. Tradotto, il trentottenne britannico ha mancato l’appuntamento con le prime tre posizioni solo nel 2013, quando si piazzò comunque quarto!

Sono complessivamente sei i piloti in attività a vantare almeno un podio al Circuit of the Americas:

9 (5-3-1) – HAMILTON Lewis

4 (2-1-1) – VERSTAPPEN Max

2 (0-0-2) – RICCIARDO Daniel

1 (1-0-0) – BOTTAS Valtteri

1 (0-0-1) – ALONSO Fernando

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

1 (0-0-1) – LECLERC Charles

PILLOLE AUSTIN

– Solo Lewis Hamilton ha vinto con due team diversi (McLaren e Mercedes).

– Il vincitore è partito dalla pole position in 5 occasioni (50,0%).

– Il vincitore è partito dalla seconda casella in 5 occasioni (50,0%).

– Indi per cui, chi ha trionfato sul Circuit of the Americas è sempre scattato dalla prima fila!

– Merita una menzione anche Sebastian Vettel, che per ben 5 volte (2012, 2013, 2014, 2016, 2017) ha realizzato il giro più veloce in gara!