Chi è il pilota di MotoGP più pagato nel 2023? Marquez Paperone ancora per poco, in 4 davanti a Bagnaia!

Il Mondiale MotoGP 2023 è entrato nel vivo e si è accesa la lotta tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin per la conquista del titolo iridato. Il Campione del Mondo in carica ha trionfato in Indonesia, dove invece lo spagnolo è caduto. Il centauro della Ducati ufficiale vanta così 18 punti di vantaggio sull’iberico quando mancano ancora cinque eventi al termine della stagione che si concluderà il 26 novembre a Valencia.

Gli appassionati si chiedono spesso quali sono gli stipendi dei piloti: quanti soldi guadagnano gli uomini che corrono in MotoGP? Parliamo di cifre relativamente elevate, vista l’importanza mediatica del Circus e gli sponsor che vi circolano attorno. I piloti che si schierano sulla griglia di partenza non possono di certo lamentarsi del loro conto corrente e gli emolumenti sono particolarmente interessanti.

Francesco Bagnaia può fare affidamento su uno stipendio di 5 milioni di euro. Il piemontese è il quinto centauro più pagato nel Motomondiale: meglio di lui fanno gli spagnoli Marc Marquez (12,5 milioni di euro da Honda, che lascerà al termine di questa annata agonistica, quando si accaserà in Ducati e dovrebbe ridimensionare il suo ingaggio), Maverick Vinales (10 milioni di euro da Aprilia), Joan Mir (6 milioni di euro da Honda) e il francese Fabio Quartararo (6 milioni di euro da Yamaha).

E Jorge Martin? Il rivale di Bagnaia dovrebbe fermarsi a 1 milione di euro in Ducati Pramac. Sono in fondo alla classifica i vari Marco Bezzecchi, Luca Marini, Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, che spaziano tra 250.000 e 375.000 euro. Di seguito la classifica degli stipendi dei piloti di MotoGP nel 2023.

CLASSIFICA STIPENDI PILOTI MOTOGP: QUANTI SOLDI GUADAGNANO?

1. Marc Marquez (Honda) 12,5 milioni di euro

2. Maverick Vinales (Aprilia) 10 milioni di euro

3. Fabio Quartararo (Yamaha) 6 milioni di euro

3. Joan Mir (Honda) 6 milioni di euro

5. Francesco Bagnaia (Ducati) 5 milioni di euro

6. Pol Espargaro (GasGas) 3,5 milioni di euro

7. Jack Miller (KTM) 3 milioni di euro

7. Alex Rins (Honda) 3 milioni di euro

7. Franco Morbidelli (Yamaha) 3 milioni di euro

10. Johann Zarco (Ducati) 2 milioni di euro

11. Alex Marquez (Ducati) 1 milione di euro

11. Jorge Martin (Ducati) 1 milione di euro

13. Aleix Espargaro (Aprilia) 750mila euro

14. Miguel Oliveira – 625mila euro

15. Takaaki Nakagami (Honda) 500mila euro

15. Brad Binder (KTM) 500mila euro

17. Enea Bastianini (Ducati) 375mila euro

17. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 375mila euro

19. Luca Marini (Ducati) 300mila euro

20. Marco Bezzecchi (Ducati) 250mila euro

Foto: MotoGP.com Press