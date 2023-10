F1, GP Messico 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 27-29 ottobre

Archiviato l’intenso fine settimana di Austin, il circus è pronto ad affrontare tra pochi giorni la seconda parte del tripleheader americano con il Gran Premio del Messico 2023, valido come diciannovesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo due Sprint consecutive, torna il format standard con le qualifiche al sabato ed una sola gara.

L’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico ospiterà un appuntamento ormai ininfluente per l’assegnazione dei titoli iridati, già conquistati aritmeticamente da Max Verstappen e Red Bull, ma molto importante per definire il podio delle classifiche generali. Il beniamino locale Sergio Perez avrà motivazioni extra per difendere la piazza d’onore dalla rimonta di Lewis Hamilton, mentre Mercedes ha margine sulla Ferrari nel campionato costruttori.

Tutte le sessioni del weekend di Città del Messico verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Sarà inoltre possibile vedere qualifiche e gara in diretta e in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della tre-giorni centramericana con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP MESSICO F1 2023

Venerdì 27 ottobre

Ore 20.30 prove libere 1 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport F1

Sabato 28 ottobre

Ore 0.00 prove libere 2 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 19.30 prove libere 3 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Ore 23.00 qualifiche a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 29 ottobre

Ore 21.00 gara a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1; su Sky Sport Uno tutte le sessioni tranne le FP1; su Sky Sport 4K tutti i turni tranne le FP1 e FP3; su TV8 qualifiche e gara.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV (su tv8.it solo le qualifiche e la gara).

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse