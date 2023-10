F1, George Russell: “Non è andata come volevamo. Difficile sorpassare qui, tanti punti ciechi”

George Russell ha terminato al quarto posto il GP del Qatar, diciassettesimo atto del Mondiale 2023 di Formula 1, rendendosi artefice di una grande rimonta avvenuta dopo le prime battute di gara oltremodo critiche.

Alla prima curva infatti il britannico ha avuto un contatto con il compagno di scuderia Lewis Hamilton, fattore che lo ha costretto a rientrare ai box ripartendo dall’ultimo posto (ma è andata peggio all’ex Campione del Mondo, costretto al ritiro). Una risalita che da una parte ha inorgoglito il pilota della Mercedes, apparso soddisfatto in zona mista per le dichiarazioni di rito, dall’altra però ha lasciato con l’amaro in bocca il team che, in questa occasione, poteva sperare di raccogliere decisamente qualcosa in più.

“Sapevamo cosa potevamo fare oggi – ha detto Russell -, sapevamo di essere veloci in gara, è andata in maniera molto diversa rispetto a quello che volevamo. Ma devo dire che è davvero difficile vedere le altre macchine, ci sono tanti punti ciechi. Lewis andava veloce, non ha fatto nulla di proposito, in quel momento non ero sicuro di poter fare qualcosa di diverso. Sono sicuro che parleremo e che tutto andrà bene. Andiamo avanti, l’importante è sapere di poter andare veloce“.

Il nativo di King’s Lynn non ha poi nascosto di aver davvero faticato durante la gara, affermando di avere corso con una situazione al limite: “A dire il vero ci sono stati dei momenti in cui ho pensato seriamente di svenire“.

