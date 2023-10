F1, Frederic Vasseur: “Non sono soddisfatto, ma era importante avere un riferimento sulle gomme per la gara”

Proseguono anche ad Austin gli alti e bassi della Ferrari, che effettua sicuramente un piccolo passo indietro rispetto alle sessioni di qualifica nella Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti 2023, diciottesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Scuderia di Maranello infatti non è andata oltre un terzo posto con Charles Leclerc (a distanza siderale dal vincitore Verstappen e dalla Mercedes di Hamilton) ed un sesto con Carlos Sainz.

“Stamattina abbiamo deciso di usare la gomma rossa con Carlos, anche in vista di domani era l’unica occasione. Non sono soddisfatto, potevamo fare un lavoro migliore ma era importante avere un riferimento sugli pneumatici, per avere una strategia forte e diverse opzioni per domani“, dichiara Frederic Vasseur a proposito della scelta di montare le soft sulla SF-23 dello spagnolo.

Il team principal della Rossa si è poi proiettato verso la gara lunga della domenica: “Sarà una sfida, Verstappen partirà 6° e dovremo tenerlo dietro. Voglio comprendere a fondo la gara con i piloti. La partenza sarà importante, siamo veloci e abbiamo tenuto dietro la Mercedes di Russell per 15 giri. Abbiamo una grande velocità di punta, questa è stata la scelta del weekend e dobbiamo gestire questo pacchetto“.

Sempre ai microfoni di Sky Sport, il general manager della Ferrari ha commentato la partenza di Charles Leclerc nella Sprint anche nell’ottica del Gran Premio vero e proprio: “La partenza è stata a dir poco aggressiva da parte di Max, anche Lewis è uscito di pista per superare Leclerc. Il primo giro sarà cruciale come sempre“.

