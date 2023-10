Moto3, Deniz Oncu vince sotto il diluvio di Phillip Island, Sasaki 2° si porta in scia a Masià nella generale

Deniz Oncu si dimostra ancora una volta “mago della pioggia” dato che si è aggiudicato il Gran Premio d’Australia, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato di Phillip Island abbiamo assistito ad una gara letteralmente funestata dal maltempo. Tanta pioggia e vento forte hanno reso le condizioni ai limiti. Da questo scenario è emerso il portacolori del team Red Bull KTM Ajo che ha preceduto il nipponico Ayumu Sasaki (Husqvarna Liqui Moly) di 407 millesimi, mentre completa il podio il padrone di casa Joel Kelso (CFMOTO Pruestel) terzo a 4.3 secondi.

Quarta posizione per l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) a 23.0 secondi, confermando che, dopo i piloti classificati nel podio, i distacchi sono amplissimi. Quinto lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a lungo al comando della gara, prima di una caduta che lo ha relegato a 31.6 secondi, mentre è sesto il primo degli italiani, Riccardo Rossi (Honda SIC58) a 31.7.

Settimo il giapponese Talyo Furusato (Honda Asia) a 32.2, quindi ottavo il leader della classifica iridata, Jaume Masià (Honda Leopard) a 32.9. Nono Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 33.3, quindi decimo Lorenzo Fellon (KTM CIP) a 35.3. Chiude 12° Stefano Nepa (KTM Angeluss) a 53.5 davanti a Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) a 1:02.

A questo punto in classifica generale comanda sempre Jaume Masià con 217 punti, ma Ayumu Sasaki si porta a sole 4 lunghezze (213), mentre perde ancora terreno Daniel Holgado con 195 (-22). Quarti David Alonso e Deniz Oncu a braccetto a quota 180 (-37).

LA GARA

La gara prende il via sotto un vero e proprio acquazzone con tantissima acqua in pista e piloti chiamati a superarsi per tenere le moto in pista. Adrian Fernandez prende il comando davanti a Sasaki, Veijer e Oncu. Settimo Masià, mentre è 11° Holgado che prova a spingere nonostante i danni registrati per una caduta nel corso del giro che lo portava sullo schieramento.

Escono di scena Diogo Moreira, Fillppo Farioli, Ivan Ortolà e David Munoz, mentre David Alonso cade e torna in pista in ultima posizione. Davanti rimane Adrian Fernandez inseguito da Oncu. Sasaki, Kelso e Veijer, mentre il sesto, ovvero Furusato, accusa ben 24.5 secondi a 9 giri dal termine.

A 6 giri dalla conclusione Adrian Fernandez finisce per terra e dà via libera a Oncu e Sasaki che si giocano il successo fino a sotto la bandiera a scacchi. La spunta il turco con un sorpasso eccellente in occasione del tornantino in discesa della pista australiana.

Foto: Valerio Origo