Moto2, Pedro Acosta cade prima del via del GP d’Australia e scatterà dall’ultima posizione della griglia

Non finisce di regalare emozioni il fine settimana del Gran Premio d’Australia, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2023. Sul tracciato di Phillip Island si è abbattuto il maltempo tanto atteso e, come si è visto anche nella gara della classe più leggera, le cadute sono state numerose. Talune anche prima del via.

In Moto3, infatti, diversi piloti sono finiti al tappeto già nel giro nel quale si andavano a schierare nella griglia di partenza, salvo poi vivere una gara davvero spettacolare, nonostante condizioni al limite. La stessa cosa è avvenuta al leader della classifica generale della classe mediana: Pedro Acosta.

Lo spagnolo, che in teoria sarebbe dovuto partire dalla quinta casella dello schieramento, è caduto e ha rischiato seriamente di non poter prendere parte alla gara australiana. In qualche modo il classe 2004 è stato in grado di tornare ai box e, come prevede il regolamento, si è posizionato nell’ultima posizione della griglia di partenza della gara odierna.

Sarà in grado di piazzare la rimonta storica per andare a sugellare il suo titolo iridato? Lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo dovrà essere bravo a tenersi lontano dai guai per avvicinarsi ulteriormente al suo trionfo.

