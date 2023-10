F1, Ferrari insabbiata a Lusail: Leclerc a una vita dalla McLaren, Sainz non gareggia

Un nuovo capitolo di una stagione con poche luci e tante ombre per la Ferrari. L’appuntamento del Qatar è ormai già parte del passato e per la Rossa non ci sono motivi per cui esprimere soddisfazione. Si sapeva alla vigilia che, lungo i curvoni veloci di Lusail, la SF-23 avrebbe fatto fatica. Tuttavia, si è andati oltre le più negative previsioni e il quinto posto odierno del monegasco Charles Leclerc a più di 30″ delle due McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris, secondo e terzo dietro a Max Verstappen, è un risultato molto chiaro.

A Woking si sono dati da fare e, dopo Silverstone, c’è stata la svolta perché la macchina si è rivelata assai performante laddove il pacchetto nella sua interezza conta. A Maranello, invece, la sensazione è quello di un costante metterci la pezza. In altre parole, non si possono fare miracoli al cospetto di un progetto sbagliato, soprattutto su circuiti come quello qatariano.

Oltre al danno anche la beffa e il riferimento è allo spagnolo Carlos Sainz. Il ferrarista non ha potuto prendere parte al GP a causa di un problema al sistema di alimentazione della sua vettura. Non è la prima volta che a Maranello capita una cosa del genere e il pensiero va al GP di Montecarlo del 2021 quando Charles Leclerc non poté partire dalla pole.

Non un bel segnale perché oltre a mancare la prestazione pura anche l’affidabilità è venuta meno. Ci sarà da analizzare in Ferrari, ma chiaramente i riscontri roboanti di Verstappen e l’ascesa inesorabile della McLaren fanno preoccupare in vista di quel che sarà.

Foto: LaPresse