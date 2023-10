F1, Fernando Alonso sconsolato: “Dovremmo ripetere tutta la giornata dall’inizio”

Una giornata completamente storta per Fernando Alonso e l’Aston Martin: lo spagnolo partirà domenica dalla 17esima casella nel Gran Premio degli Stati Uniti, essendo uscito insieme al compagno di scuderia Lance Stroll in Q1. Una grossa delusione per il veterano iberico: gli sviluppi sulla macchina evidentemente non sono andati nella direzione sperata.

Questa la sua spiegazione a caldo: “Dovremmo tornare indietro e rifare tutta la giornata, dal mattino. Abbiamo avuto una pessima sessione, non abbiamo completato tanti giri. Ho fatto appena 6-7 tornate con il nuovo pacchetto, per cui c’è ancora tanto da capire su come far funzionare la nuova macchina“.

“Siamo andati un po’ alla cieca nelle qualifiche e questo ovviamente ci ha penalizzato. Non possiamo farci nulla, siamo nel Parco Chiuso. Questo weekend sarà un po’ un test per l’anno prossimo. Sarà doloroso, ma vedremo cosa riusciremo a imparare nelle altre sessioni“.

Foto: Lapresse