F1, Fernando Alonso: “Bella accoglienza in Messico, da capire se l’Aston Martin si adatterà al circuito”

Una stagione in calando per l’Aston Martin e lo spagnolo Fernando Alonso. Dopo una prima parte d’annata condita da diversi podi, l’iberico ha dovuto fare i conti con problemi di sviluppo sulla sua monoposto. Di gara in gara in F1 il rendimento è sceso e per Alonso c’è stato poco da fare. Di contro, macchine come la McLaren hanno impressionato per la loro crescita.

Il Circus è in Messico per il quartultimo appuntamento e la speranza dell’asturiano sarà quella di avere un feeling convincente con l’Aston Martin. “C’è stata un’accoglienza incredibile, tutto bello da vedere e ci stiamo godendo ogni minuto per far vivere a questa gente dei bei momenti“, ha commentato in conferenza stampa Nando.

Reduce dal GP degli USA, con partenza dalla pit-lane, Alonso ha espresso le proprie aspettative: “Dalla gara di Austin, partendo dalla pit-lane, abbiamo tratto delle buone informazioni. La direzione per l’assetto qui in Messico? Non è chiara perché la pista è diversa da Austin e le tre sessioni di libere – dopo due Sprint di fila – ci aiuteranno a ottimizzare. Ne avevamo bisogno“.

Un punto di domanda quindi aleggia sulla scuderia britannica e vedremo quali saranno le prestazioni in pista.

Foto: LaPresse