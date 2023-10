F1, Frederic Vasseur: “Speravamo di fare meglio, problemi con la guidabilità della Ferrari”

Non sono state qualifiche molto positive per la Ferrari quelle del GP del Qatar, nel particolare week end del Mondiale 2023 di F1. Nel fine-settimana, che domani prevederà Sprint Shootout e Sprint Race, si sono tenute le qualifiche per la definizione della griglia di partenza della gara domenicale. La pole-position, neanche a dirlo, è andata a Max Verstappen (Red Bull), a precedere le due Mercedes di George Russell e di Lewis Hamilton, mentre le due Rosse hanno concluso in quinta posizione con il monegasco Charles Leclerc e in dodicesima addirittura con lo spagnolo Carlos Sainz.

La vettura di Maranello ha confermato i timori della vigilia, ovvero grosse criticità lungo i curvoni veloci. Entrambi i piloti del Cavallino Rampante hanno dovuto fare i conti con una macchina molto sottosterzante, faticando non poco a trovare la corretta finestra d’utilizzo degli pneumatici su un asfalto particolarmente scivoloso.

Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur: “Speravamo di avere qualifiche migliori. Sapevamo che avremmo fatto fatica su questo layout, ma siamo convinti di non aver espresso il 100% del nostro potenziale. Abbiamo palesato problemi in termini di guidabilità, soffrendo in curva-1 e curva-13“, ha raccontato Vasseur.

“Con Sainz, poi, c’è stato un problema proprio nel trovare la giusta temperatura d’utilizzo con le gomme in curva-1 e per questo è molto indietro. Dobbiamo lavorare in vista di domani, puntando a migliorare la prestazione del nostro pacchetto”, ha aggiunto l’ingegnere francese. Vasseur si è anche pronunciato sulle tante cancellazioni dovute ai “track-limits”, di cui sono stati vittima i due piloti della McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, e Sergio Perez (Red Bull): “Sicuramente non è piacevole al box apprendere di tutti questi cambiamenti dovuti ai track-limits. E’ un qualcosa di cui siamo consapevoli, ma chiaramente andrà discussa“.

Foto: LaPresse