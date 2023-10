F1: Daniel Ricciardo non correrÃ  al GP del Qatar. Rientro previsto ad Austin

Come prevedibile Daniel Ricciardo non sarà della partita in occasione del GP del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 in programma questo weekend sul circuito di Losail. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio da fonti interne all’Alpha Tauri, pronta a schierare nuovamente il sostituto Liam Lawson.

Sembrava che i tempi fossero maturi per il pilota australiano subentrato a stagione in corso per sostituire Nyck De Vries. Tuttavia il recupero della frattura al metacarpo della mano sinistra rimediata al GP d’Olanda non è ancora avvenuto del tutto.

A ritardare il rientro del nativo di Perth sarebbe stata anche la mole di lavoro che avrebbe dovuto affrontare a Doha, gara che accoglierà anche la Sprint Race, fattore che chiaramente avrebbe comportato uno sforzo maggiore della mano.

Secondo le ultime indiscrezione Ricciardo potrà tornare in pista a partire dal prossimo GP, previsto ad Austin (Texas) dal 20 al 22 ottobre.

Foto: LaPresse